Geistig behinderte Frau sexuell missbraucht

Zum zweiten Mal wegen eines Sexualdeliktes verurteilt – zwei Jahre Haft.

Von Christiane Eckert / VOL.AT

Drei Verurteilungen hat der 21-jährige Somalier bereits, nun kam die vierte dazu. Neben Eigentumsdelikten wie Einbruch und Diebstahl hat sich der junge Asylweber offenbar auch sexuell nicht unter Kontrolle. War es zuletzt sexuelle Belästigung, was ihm einen Schuldspruch bescherte, ist es nun der Sexuelle Missbrauch einer psychisch beeinträchtigen Person. Die Frau ist knapp 50, laut psychiatrischem Gutachten ist sie jedoch auf dem Stand einer Siebenjährigen. Als sie im Sommer gegen fünf Uhr morgens Zigaretten holen ging, nutzte dies der Somalier aus und drängte die Frau in irgendeiner Ecke in Bahnhofsnähe zum Geschlechtsverkehr. Sex, so der Psychiater, sei ein Vorgang, dessen Bedeutung sie nicht zu verstehen vermag.

Noch mehr am Kerbholz Neben dem Sexualdelikt hat der Bursch noch in eine Trafik eingebrochen, Zigaretten und Geld gestohlen. In der Justizanstalt wehrte er sich gegen eine Kontrolle, legte sich mit der Wache an, was einen Widerstand darstellt. Was den Sex betrifft, behauptet der Angeklagte, es sei einvernehmlich gewesen, die Frau habe noch gesagt, ihr gefielen Afrikaner. Das Opfer hat sich jedoch selbständig zur Polizei begeben, war leicht verletzt und sagte, dass es das nicht ok gefunden habe, weil es das nicht gewollt habe. Für den Schöffensenat sind die Angaben klar. Der Mann wird verurteilt. Zu 15 Monaten Haft, dazu kommen neun Monate offene Bewährungsstrafe, somit zwei Jahre. Das akzeptiert er. Als er jedoch ins Gefängnis zurückgebracht wird, rastet er aus und nur mit vier Wachleuten ist es möglich, den Heißläufer wieder hinter Gitter zu bringen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Kommentar von Christiane Eckert:

Unverschämt und unglaubwürdig

„Es tut mir leid, ich habe Fehler gemacht, ich entschuldige mich dafür“, scheint der 21-Jährige bei seinem Schlusswort noch Reue zu zeigen. Doch wenig später tickt er ohne jeden Anlass völlig aus. Nachdem die Verhandlung zu Ende ist, muss er zurück ins Gefängnis. Endlos stellt er noch Fragen, die Richter Richard Gschwenter geduldig beantwortet. Schlussendlich deuten die Wachebeamten, den Rückweg anzutreten, doch „What!!“ faucht der 21-Jährige die Beamten an. Er gestikuliert wild herum, will nicht gehen, zeigt sich unwirsch, schimpft. Die Beamten, immer noch ruhig und kontrolliert, müssen ihn am Arm hinausbringen, doch da legt der Bursch erst richtig los.

