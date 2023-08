Geigerin aus Leidenschaft, Buchautorin und Pädagogin

Nach der Krebserkrankung sorgt die Götznerin Tanja Scheichl-Ebenhoch auf drei Hochzeiten für Furore.

GÖTZIS. Sie selbst bezeichnet sich als eine Mischung aus Musikerin, Buchautorin und Pädagogin. Die Rede ist von der Götznerin Tanja Scheichl-Ebenhoch. Seit ihrer Krebserkrankung vor vier Jahren hat sich im Leben der Künstlerin einiges verändert. Letztendlich war es für die Götznerin eine schlimme Zeit, die sie mit professioneller Hilfe von verschiedensten Seiten inzwischen sowohl physisch als auch psychisch gut überwunden hat. „Es gibt so viele Möglichkeiten bei uns, Angebote zu nützen, sei es künstlerischer, sportlicher Art - oder etwas ganz anderes. Ich habe gemerkt, dass nichts unmöglich ist, egal in welchem Alter“, so Tanja Scheichl-Ebenhoch im Gespräch mit den „VN“. In der Vergangenheit hat sie zwei Bücher geschrieben. Das erste Buch ist autobiographisch und handelt von der Zeit ihrer schweren Krankheit. Im ersten Band ihrer Trilogie und Roman-Serie mit dem Titel „Die Geigerin – im freien Fall“, erschienen im Schweizerischen Bellings-Books-Verlag, erzählt Scheichl-Ebenhoch über eine Violinistin und deren Schicksal. Als leidenschaftliche, qualitativ hochstehende Geigerin gibt sie immer wieder Lesungen zu ihren zwei Werken mit der entsprechenden Live-Musik dazu. Im Februar dieses Jahres wurde zudem ihr erster Song „Freedom“ mit dem deutschen Musikkollegen, Produzenten und Freund Christoph Parzer veröffentlicht. Dieses Stück liegt beiden Musikern gleichermaßen am Herzen, weil sie ein ähnliches Schicksal hinter sich haben und die Dinge auf das Leben ähnlich sehen. Projekte mit Künstlern anderer Sparten gehören für Tanja Scheichl-Ebenhoch zur Selbstverständlichkeit. Mit dem bildenden Künstler Toni Wirthmüller hat die Götznerin einen Beitrag für das Gesamtkunstwerk „Kernzone-Rot“ auf die Beine gestellt. Einladungen zu Interviews, diversen Fotoshootings und zu Autoren-Podcasts stehen für sie ebenfalls auf dem Programm. Nebenbei unterrichtet die Künstlerin an der Musikschule Bregenz und am musischen Gymnasium in Götzis das Fach Violine/Ensemble. Zusätzlich zum Violin-Studium am Mozarteum in Salzburg hat sie auch an der Uni Innsbruck das Anglistik/Amerikanistik- plus Musik-Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Ein weiteres musikalisches Highlight steht bereits in den Startlöchern. Am 16. September wird Tanja Scheichl-Ebenhoch beim originellen Literaturfestival „Die Rahmenhandlung“ in Bad Ragaz mit beinahe vierzig weiteren Künstlern auftreten und sich der Öffentlichkeit präsentieren. Der Videoclip dazu wurde gerade erst im Grand Ressort gedreht. Für die Gegenwart und die nahe Zukunft ist die Götznerin voller neuer Pläne und Ideen. Derzeit schreibt sie gerade ihren zweiten Band zur Roman-Trilogie und ein zweiter Song wird noch im Herbst dieses Jahres fertiggestellt sein.VN-TK