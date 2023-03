Geige sollte es sein

Vor dem Vorhang: Monika Schuhmayer, Konzertmeisterin beim Symphonieorchester Vorarlberg.

Musik begleitet mich schon mein ganzes Leben – das kann Monika Schuhmayer mit Fug und Recht behaupten. Denn schon in frühester Kindheit entwickelte die gebürtige Dornbirnerin ein besonderes Talent im Nachsingen oder Nachspielen von Tönen und Melodien auf dem Glockenspiel. „Meine Mama hat mich daraufhin im Alter von fünf Jahren für den Früherziehungs- und Elementarunterricht an der Musikschule Dornbirn angemeldet. Ein Besuch eines Auftritts von Beatocello, der zu dieser Zeit im Funkhaus zu Gast war, war eigentlich das Schlüsselerlebnis, das mein intensives Interesse an einem Streichinstrument geweckt hat. Tom Pegram, der damals als Früherziehungs- und Geigenlehrer an der Musikschule tätig war, hat es mir ermöglicht, einer seiner Geigenschülerinnen beim Musizieren zuzuhören. Und da war für mich alles klar: Die Geige sollte mein Instrument werden!“ Das Instrument wurde sehr schnell ein Teil ihres Lebens, mit acht Jahren gewann Monika Schuhmayer beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. den ersten Preis in der jüngsten Altersgruppe. „Ja und da war es irgendwie klar, dass ich dieses Talent weiter ausbauen sollte.“ Im Alter von 19 Jahren entschloss sie sich schließlich dazu, ein Violinstudium in Wien zu beginnen.

In einer Männerdomäne.

Damals, im Jahr 1994, war eine mögliche Öffnung des Orchesters der Wiener Philharmoniker für Frauen ein großes Thema. Monika Schuhmayer erinnert sich: „Der öffentliche Druck damals wurde stetig stärker und es dauerte einige Zeit, bis 1997 der wichtige Schritt folgte, dass die erste Frau als offizielle Philharmonikerin aufgenommen wurde. Mittlerweile sind ca.16 Prozent der Positionen weiblich besetzt.“ Eine ehemalige Männerdomäne wird also langsam weiblicher. Aber auch gleichberechtigter? „Ich denke, dass Gleichbehandlung in jeder Form nur dann möglich sein wird, wenn Menschen vorurteilsfrei denken und handeln. Es gibt sicher vereinzelt noch Männer, die Probleme damit haben, Frauen in musikalischen Führungspositionen zu akzeptieren“, fasst Monika Schuhmayer zusammen.