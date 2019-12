Gehören Katzen an die Leine? So denkt Vorarlberg

Katzen sollen künftig nicht mehr herumstreunen dürfen, weil diese insbesondere die Artenvielfalt von Vögeln gefährden. Dieser Meinung sind zwei Juristen aus den Niederlanden.

Trouwborst und Somsen argumentieren in einem kürzlich im "Journal of Environmental Law" veröffentlichten Beitrag, Katzen seien eine invasive Art, die vor Jahrtausenden von Vorderasien nach Europa gebracht wurde. Inzwischen zählten sie global zu den am weitesten verbreiteten Räubern und richteten riesige Schäden an. Dies liege auch daran, dass die Tiere sehr zahlreich seien und eine wesentlich höhere Populationsdichte aufwiesen als Fleischfresser ähnlicher Größe. In Deutschland schätzt der Nabu ihre Zahl auf etwa 15 Millionen - davon seien ein bis zwei Millionen verwildert.