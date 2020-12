Gehirnwaschtage

Es schneit. Ausgerech­net jetzt. Mitten in der großen österreichischen „Gehirnwäsche unvorstell­baren Ausmaßes“ 1), wo doch grad das Training für die Umwandlung der Bürger in widerstandslos steuerbare Androiden stattfindet. Genau jetzt schneit ohne Kurz zu fra­gen ein Tourismus-Winter ins Land, mit natürlichen Schneeflocken. Sogar die hirnlosen Schneekanonen schauen angesichts des Naturschnees blöd aus der Wäsch. Diese wunderbare Performance könnte dem HERR Kurz die Show stehlen. Die ANDRO-IDISI-ERUNG der Bevölkerung steht an. Für gebildete Naturmenschen sind im Wortlaut IDISI nordisch-mythische Fesselungsgottheiten versteckt, nicht aber für den HERR Kurz, Androiden fehlt das kultu­relle Gedächtnis.