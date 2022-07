Geherin Garcia Leon erste Weltmeisterin in Eugene

Die Peruanerin Kimberly Garcia Leon hat am Freitag (Ortszeit) das 20-km-Rennen der Geherinnen in Eugene gewonnen und ist damit erste Goldmedaillengewinnerin der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Oregon. Sie setzte sich bei sonnigen und heißen Verhältnissen im Landesrekord von 1:26:58 Stunden vor der Polin Katarzyna Zdzieblo (1:27:31), die ebenfalls nationale Bestzeit erzielte, und der Chinesin Qieyang Shijie (1:27:56) durch.

Garcia Leon sorgte für die erste peruanische Medaille überhaupt bei Weltmeisterschaften. "Davon habe ich geträumt, seit ich klein war. Ich widme sie allen Peruanern, sie werden sehr stolz sein", sagte die 28-Jährige nach der Zielankunft vor dem Autzen Stadion, das Heimat des American-Football-College-Clubs Oregon Ducks ist.