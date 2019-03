Gehäuft Beschwerden über Abo-Fallen beim Internet-Ombudsmann

Beim Internet-Ombudsmann häufen sich Beschwerden über Abo-Fallen von Online-Anbietern. Ebenfalls für viel Ärger sorgen Vertragsstreitigkeiten und Lieferprobleme, berichtete die Beratungsstelle in ihrem Jahresbericht für 2018.

3.653 Beschwerden und 2.972 Anfragen seien im vergangenen Jahr eingegangen. In 52 Prozent der Fälle wurde das Schlichtungsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Konsumentenschutzministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) sieht in dem kostenlosen Angebot “eine wichtige Unterstützung” der Kunden. Zusätzlich macht die werbefreie Watchlist Internet präventiv auf Online-Betrugsfallen aufmerksam: 44 Prozent der Beschwerden hatten mit Betrug oder betrugsähnlichen Angeboten zu tun. Ist man in die Falle getappt, gibt es meist keine Möglichkeit, sein Geld zurückzubekommen.