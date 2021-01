Gehälter aller Polizisten in Slowenien veröffentlicht

Der slowenische Innenminister Ales Hojs greift in einem Tarifstreit mit der Gewerkschaft zu drastischen Mitteln. Er hat eine Liste mit den Namen, Einheiten und Bruttogehältern von fast 8.700 Mitarbeitern der Polizei und des Ministeriums im Internet veröffentlichen lassen, um Forderungen nach höheren Gehältern entgegenzutreten. Für Empörung sorgte dabei, dass auch die Namen von verdeckten Ermittlern und Sonderpolizisten auf der Liste stehen.

"Minister Hojs stellt die größte Gefahr für die nationale Sicherheit in der Geschichte der slowenischen Polizei dar", kritisierte der sozialdemokratische Oppositionsabgeordnete Matjaz Nemec am Dienstag. Nun hätten ausländische Nachrichtendienste und Kriminelle Zugang zu den Daten, warnte der Vorsitzende der parlamentarischen Kommission für Geheimdienstkontrolle. Der Parteifreund von Ministerpräsident Janez Jansa müsse daher "umgehend" vom Ministeramt enthoben werden.

Hojs sagte, dass er mit der Veröffentlichung den Bürgern die Gelegenheit geben wollte, sich selbst ein Bild zu machen. Die Gehälter in der Polizei seien nicht so niedrig, wie man sie darstelle, betonte er am Montagabend zum POP TV. "Jeder, auch eine Krankenschwester im Krankenhaus, die ebenfalls zu Zuschüssen (während der Pandemie, Anm.) berechtigt ist, wird vergleichen können, ob ihr Gehalt genauso angemessen oder unangemessen wie die Gehälter von Polizeibeamten ist", sagte der Minister. Er will künftig jeden Monat eine Liste dieser Art veröffentlichen. Geschützte Beamte sollen aber darauf nicht aufscheinen, versicherte er.