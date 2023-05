Geglückter Auftakt von Grabher beim WTA-Turnier in Rabat

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat bei ihrer French-Open-Generalprobe einen geglückten Auftakt hingelegt. Die 26-Jährige besiegte am Dienstag beim WTA-Tennisturnier in Rabat auf Sand die 28-jährige Belgierin Ysaline Bonaventure 6:7(3),6:4,6:2 und steht damit im Achtelfinale. In dem trifft sie auf die Türkin Cagla Buyukakcay.

Grabher hatte in Satz eins eine 5:3-Führung verspielt und im Tiebreak verloren, in Satz zwei wurde es nach einer 5:2-Führung auch noch einmal enger. Der Satzausgleich glückte aber und ab da war Österreichs Nummer eins im ersten Duell mit Bonaventure die Chefin am Platz. Optimal war der Auftritt der Weltranglisten-74. nicht, vor allem punkto Aufschlag. Sie produzierte neun Doppelfehler und ließ sich fünf Mal breaken. Acht Breaks ihrerseits brachten Grabher aber doch einen entscheidenden Vorteil.

Österreichs einzige Frau im Roland-Garros-Hauptfeld relativierte auch in Vorfreude auf den Paris-Trip diese Statistik aber. "Die Platzverhältnisse waren nach dem Dauerregen der letzten Tage extrem weich und schlecht, der böige Wind hat es nicht leichter gemacht. Ich habe mir schwer getan, meinen Rhythmus zu finden und sehr hart um diesen Sieg kämpfen müssen. Unterm Strich zählt, dass ich mich durchsetzen konnte und eine Runde weiter bin. Jeder Sieg ist wichtig und gibt Selbstvertrauen."

Liegt Bonaventure in der Weltrangliste nur sieben Plätze hinter ihr, rangiert Buyukakcay bloß auf Rang 263. Die 33-Jährige war allerdings schon einmal die Nummer 60 im Ranking und nennt einen WTA-Titel ihr Eigen. In der ersten Runde der Marokko Open besiegte sie mit der siebentgereihten Tschechin Linda Fruhvirtova die Weltranglisten-56. ohne Satzverlust. Topgesetzt bei diesem Event ist die Italienerin Martina Trevisan, Ranking-26.