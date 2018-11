Geglückte Revanche der Juniors

Die DEC/ECB Juniors feierten einen glatten 7:1 Erfolg gegen die Spg SC Feldkirch/VEU.

Die jungen Dornbirner und Wälder Cracks starteten dabei gleich engagiert ins Spiel und Tobias Schwendinger brachte die Juniors in der achten Minute auch mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber hatten auch in weiterer Folge mehr vom Spiel und noch vor der ersten Pause konnten Mathias Hofer und Kai Fässler mit einem Doppelplack auf 4:0 erhöhen. Die Feldkircher trafen zwar 32 Sekunden vor Drittelsende noch zum 1:4 – doch eine erste kleine Vorentscheidung war mit dieser Führung schon gefallen. Im Mittelabschnitt dann eine offene Partie – Tore blieben aber auf beiden Seiten Fehlanzeige und so ging es mit der klaren Führung in die zweite Pause.