Gegenseitiger Drohnenbeschuss zwischen Russland und Ukraine

Die russische Luftverteidigung hat nach Angaben der Regierung in Moskau in der Nacht und am frühen Dienstagmorgen insgesamt 41 ukrainische Drohnen abgeschossen. Das ukrainische Militär wiederum hat nach eigenen Angaben zehn von 17 Angriffsdrohnen abgeschossen, die die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Dienstag abgefeuert haben.

Das Moskauer Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, 26 der Drohnen seien über russischem Territorium zerstört worden. 15 weitere seien über dem Asowschen Meer und der Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgefangen worden. Ob durch den Angriff oder herabfallende Trümmer Schäden entstanden sind, lässt das Ministerium offen.

Von der Ukraine gibt es zunächst keine Stellungnahme. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht. Russland hat die Krim bereits 2014 völkerrechtswidrig annektiert. Die ukrainische Regierung hat wiederholt erklärt, die Halbinsel im Schwarzen Meer solle zurückerobert werden.

Dir ukrainische Luftwaffe teilte mit, die russischen Drohnen seien über verschiedenen Bereichen der Ukraine abgefangen worden. Zudem seien sechs S-300-Raketen auf zivile Objekte in den Regionen Donezk im Osten und Cherson im Süden abgefeuert worden. Berichte über mögliche Schäden gibt es zunächst nicht.