Seismische Aktivität am Nevado del Ruiz nimmt zu

Seismische Aktivität am Nevado del Ruiz nimmt zu ©APA/AFP

Seismische Aktivität am Nevado del Ruiz nimmt zu ©APA/AFP

Gegend rund um Vulkan in Kolumbien wird evakuiert

Wegen eines drohenden Ausbruchs des Vulkans Nevado del Ruiz in Kolumbien sollen die Bewohner mehrerer umliegender Städte ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Katastrophenschutzbehörde des südamerikanischen Landes kündigte am Samstag an, alle Orte im Umkreis von 15 Kilometern um den Hauptkrater des Vulkans zu evakuieren.

Die seismische Aktivität am mehr als 5.300 Meter hohen Nevado del Ruiz im Westen Kolumbiens habe zuletzt stark zugenommen, teilte das Bergbauministerium mit. Die Geologie-Behörde SGC warnte, mit einem Ausbruch sei nun "innerhalb von Tagen oder Wochen" zu rechnen.

Der Nevado del Ruiz ist einer von 25 aktiven Vulkanen Kolumbiens. Nach einem Ausbruch am 13. November 1985 waren 25.000 Menschen von einer Schlammlawine getötet worden. In der Stadt Armero kam die Hälfte der 50.000 Einwohner ums Leben. Es war die schlimmste Naturkatastrophe des Landes und einer der verheerendsten Vulkanausbrüche im 20. Jahrhundert.

Die größte Gefahr für die Bevölkerung besteht auch diesmal in einer Schlammlawine aus Wasser, Asche und Gestein, die durch das Schmelzen von Schnee und Eis an den Hängen des Vulkans ausgelöst werden könnte.