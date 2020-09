Gegen Kälbertransporte: V-Milch soll es Hofer nachmachen

Die Vorarlberger Grünen und der VGT fordern von Vorarlberg Milch mehr gegen Kälbertransporte zu tun - Nach dem Vorbild der Handelskette Hofer.

Hofer möchte nun zeigen, dass der Discounter das Problem der Lebendtransporte von Kälbern bekämpfen möchte, wie die VN am Freitag berichten. Hofer kündigt an, mit ihrer Biomilch-Linie von Kälbertransporten zu befreien. Soll heißen: Die Zulieferbetriebe sollen umgestellt werden, damit Kälber in den Betrieben aufgezogen werden. Im Gegenzug soll es einen Aufschlag für die Bauern geben.