Gegen Fracking und Verbote

FPÖ-Landesparteiobmann Christof Bitschi sprach bei "Vorarlberg LIVE" über die Folgen des Klimawandels, die anstehende Bundespräsidentenwahl im Oktober und die Vorhaben der FPÖ nach der Sommerpause.

Im Bodenseeraum soll es kein Fracking geben. Dafür werde sich seine Partei auch künftig einsetzen. Das betonte FPÖ-Chef Christof Bitschi am Freitag bei Vorarlberg LIVE. Zuvor hatte sich Bundesparteichef Herbert Kickl sich beim ORF-Sommergespräch für Fracking in Niederösterreich ausgesprochen. „Wir kümmern uns um die Anliegen in Vorarlberg“, meinte er dazu. Für die Zukunft brauche es aber einen Energiemix.