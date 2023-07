"Gegen fossile Monsterprojekte": Grüne-Doppelspitze im Sommergespräch 2023

all

all

self

self

Im Sommergespräch 2023 mit den Grünen-Politikern Eva Hammerer und Daniel Zadra wurden wichtige Themen wie Klimaproteste, Klimapolitik, Windkraft und die Zukunft Vorarlbergs diskutiert.

Auf die Frage, ob sie mit den Klima-Aktivistinnen und Aktivisten der Extinction Rebellion sympathisieren, äußerte sich Eva Hammerer verständnisvoll. Sie erklärte, dass der anfängliche Widerstand der Menschen gegen solche Protestaktionen verständlich sei, wenn beispielsweise Straßen blockiert werden. Jedoch betonte sie auch, dass führende Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler in Österreich sich hinter diese jungen Menschen gestellt haben, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen und mit friedlichen Protesten auf die Dringlichkeit des Themas aufmerksam machen wollen.

self all Open preferences.

Daniel Zadra stimmte den Forderungen der Aktivistinnen und Aktivisten zu, betonte jedoch, dass man über die Art der Aktionen diskutieren müsse. Er zeigte Verständnis für ihre Anliegen, aber sprach sich für alternative Aktionsformen aus.

Grünen zu S18

Ein weiteres Thema war die Klimapolitik im Land und ihre Auswirkungen auf Infrastrukturprojekte wie die Tunnelspinne in Feldkirch und die S 18. Hier erklärte Daniel Zadra, dass sie gegen große fossile Projekte seien, aber aufgrund des Koalitionspartners Kompromisse eingehen müssten. Ihre Haltung sei klar, aber in gewissen Projekten gebe es unterschiedliche Meinungen, was ein normaler demokratischer Prozess sei.

Hammerer bei Klimaziele optimistisch

Bezüglich der Klimaziele Österreichs bis 2030 äußerte sich Eva Hammerer optimistisch. Sie betonte, dass ein geändertes Mobilitätsverhalten einen enormen Beitrag zum Klimaschutz leisten könne. Außerdem warnte Daniel Zadra davor, dass ohne wirksame Maßnahmen die Zukunftskosten von den nachfolgenden Generationen bezahlt werden müssten. Er sah eine Chance darin, die Mobilität und die Bauweise zukünftiger Häuser ökologischer zu gestalten und dadurch ein grünes Wirtschaftswunder in Vorarlberg auszulösen.

"Windräder sind wie Freiheitsstatuen"

Ein interessanter Aspekt des Interviews war die Frage nach der Windkraft in Vorarlberg und ob die ÖVP und der Energiekonzern illwerke vkw diese mittlerweile ernst nehmen. Eva Hammerer erklärte, dass sich die Sichtweise auf Windräder in der Bevölkerung geändert habe, insbesondere seit der Energiekrise aufgrund des Angriffskriegs von Putin. Symbolisch betrachtet seien Windräder wie Freiheitsstatuen, die uns von den Fesseln der Abhängigkeit befreien könnten. Daniel Zadra ergänzte, dass auch große Energiekonzerne ihr Interesse an Windkraftanlagen und -parks bekundet haben, darunter auch die illwerke vkw.

Abschließend sprachen wir über die gescheiterte U-Ausschuss-Reform in Vorarlberg. Eva Hammerer bedauerte das Scheitern und betonte, dass es ein Meilenstein für saubere Politik im Land geworden wäre. Die Opposition habe sich gegen die vorgeschlagenen Lösungen gestellt und das Vorhaben vereitelt.

Wähler haben das letzte Wort

Auf die Frage, ob die gute Beziehung zum Landeshauptmann Markus Wallner eine Grundlage für eine künftige Regierungskoalition sei, antwortete Daniel Zadra, dass letztendlich die Wählerinnen und Wähler das letzte Wort hätten. Dennoch glaubt er, dass Schwarz-Grün weiterhin ein Zukunftsmodell sei, da die Menschen in Vorarlberg eine gute Wirtschaft in intakter Natur wünschten. Balance und Stabilität seien ihre Ziele, um auch in schwierigen Zeiten den Kurs halten zu können.

Das ganze Interview im Video.

self all Open preferences.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.