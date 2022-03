Geführter Stadtrundgang durch Hohenems

Im Zuge der Veranstaltung „Pflanz‘ dich nach Hohenems“ bietet das Stadtmarketing am 31. März und 1. April 2022 jeweils um 17 Uhr einen geführten Stadtrundgang an.

Auf den Spuren der Geschichte – erleben Sie Hohenems von einer ganz anderen Seite und lassen Sie sich inspirieren, wie Nachhaltigkeit die Stadtentwicklung von Hohenems beeinflusst. Tolle Einblicke in die vielfältige Historie der Stadt und in Nachhaltigkeitsprojekte, die gerade im öffentlichen Raum umgesetzt werden, sind die Schwerpunkte des Rundgangs. Ebenso erfahren Sie von den Geschäften der Innenstadt ihre ganz eigene „Geschichte“, wie sie Nachhaltigkeit Tag für Tag leben. Eine Führung, die bestimmt in Erinnerung bleibt.