Gefragte Berufe und Kompetenzen

Welche Berufe sind in Österreich besonders angesagt und welche beruflichen Kompetenzen benötige ich dafür?

Laut AMS-Qualifikationsbarometer fällt das Beschäftigungswachstum 2018 im Dienstleistungsbereich am stärksten aus: Zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse entstehen vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen, in den Branchen „Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen“ (v. a. Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, Wach- und Sicherheitsdienste, Gebäudebetreuung und Reinigung), „Information und Kommunikation“ sowie „Beherbergung und Gastronomie“. Das Beschäftigungswachstum geht in vielen Bereichen von einem Anstieg der Teilzeitjobs aus. Im Handel, im Hotel- und Gastgewerbe sowie in der Reinigung und Hausbetreuung sind die Teilzeitanteile beispielsweise relativ hoch.