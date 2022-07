Gefragt wie nie zuvor

Das Symphonieorchester Vorarlberg wirkt heuer in fünf Produktionen mit.

Die im Vorjahr wegen eines Corona-Falles im Ensemble des Opernstudios abgesagte Produktion „Die Italienerin in Algier“ von Rossini wurde heuer quasi als Ouvertüre vor Festspielbeginn an drei Abenden nachgeholt. Dazu kommt eine weitere, reguläre Aufführungsserie im Opernstudio ab 15. August an drei Abenden im Kornmarkttheater mit Joseph Haydns „Armida“. Dass dabei wieder wie bei der „Italienerin“ Jonathan Brandani dirigiert, freut die Musiker, hat er sich doch immer wieder sehr lobend über das SOV geäußert. Neben der Festmesse in Herz-Jesu und einem zeitgenössischen Kammerkonzert im KUB mit Ena Brennon bringt die traditionelle Matinee des SOV am letzten Festspielsonntag mit einem fordernden russischen Programm von Strawinski, Prokofjew und Tschaikowsky unter Chefdirigent Leo McFall besondere Aufgaben für die Musiker.