Gefeiert und getanzt wurde bis nach Mitternacht

Im Rankweiler VogelfreiRAUM gab es die traditionelle Faschingsparty mit einem Livekonzert.

RANKWEIL. Die diesjährige Faschingsparty im Rankweiler VogelfreiRAUM wird in die Geschichtsbücher eingehen. Bis auf den letzten Stehplatz, darunter viele Mäschgerle und die Linedancer mit Ilse Dreier an der Spitze, waren die Räumlichkeiten in der Rankweiler Ringstraße anlässlich des Livekonzert mit der Revival Band The Imitation besetzt. Das legendäre Musikertrio mit Kurt Dreier, Arthur Dreier und Angelika Schmid spielte bekannte Oldies, Schlager, Rock und Popmusik aus den 60er und 70er Jahren. Die Tanzfläche platzte aus allen Nähten. Gefeiert wurde bei der Faschingsparty im VogelfreiRAUM bei ausgelassener Stimmung bis nach Mitternacht. Der Veranstalter mit der Organisatorin Nadine Gadient und vielen freiwilligen Helfern darf sich rückblickend über ein mehr als gelungenes Event freuen und für viele Besucher bleiben es unvergessene Stunden. Im nächsten Jahr bei der fünften Jahreszeit wird es im VogelfreiRAUM in Rankweil zu einer Wiederaufnahme der Faschingsparty kommen. VN-TK