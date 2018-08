Gefahrenguttransporte: Täglich tausende auf den Straßen

Die Explosion eines Lkw in der Nähe der italienischen Stadt Bologna ist der "Worst Case" eines Unfalles mit Gefahrengut. In Österreich sind täglich hunderte bis tausende vergleichbare Transporte unterwegs.

Am Montagmittag war auf der Adria-Autobahn bei Bologna ein Tanklaster in einen Lastwagen am Ende eines Staus gefahren und hatte zunächst einen Brand und schließlich eine heftige Explosion ausgelöst. Diese riss ein Loch in die Autobahnbrücke. Der Feuerball erstreckte sich weit über die acht Fahrspuren hinaus. Brennende Trümmerteile hatten andere Autos in Brand gesetzt und kleinere Explosionen ausgelöst.