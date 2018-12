Gefahr von Schockrechnungen gebannt

Österreichische Netzbetreiber bieten Kunden endlich die Möglichkeit an, versehentliches Auslandsroaming zu vermeiden.

Sie sorgten in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen: Unerhörte Schockrechnungen von heimischen Mobilfunkanbietern, die in die Briefkästen von Vorarlberger Handy-Nutzern flatterten. Von Kunden, die beim Telefonieren versehentlich ins Schweizer Nicht-EWR-Netz gerieten und diesen unverschuldeten Lapsus teuer bezahlen mussten – oder sollten, ginge es nach den österreichischen Mobilfunkanbietern, die seit Jahren auf die grundsätzlich geringen Kosten der ausländischen Netzbetreiber bis zu 100.000 Prozent hinaufschlagen.

Abschalten möglich

Den Anfang machte im Oktober die „Hutchison Drei Austria GmbH“, indem sie Ihren Kunden ab sofort die Möglichkeit bot, die Nicht-EWR-Netze auszuschalten. Ihr folgte im November die T-Mobile Austria GmbH, zu der auch die Marken Telering und UPC gehören. Und schließlich wird auch der letzte große österreichische Netzarbeiter, die A1 Telekom Austria AG, den Kunden demnächst die Möglichkeit anbieten, das Roaming für Nicht-EWR-Länder zu deaktivieren. A1 kündigte dies dem Rechtsanwalt in einem den VN vorliegenden Schreiben an. Kunden, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, um nicht in die tägliche Kostenfalle zu tappen, müssen sich lediglich an die Serviceteams der jeweiligen Netzbetreiber wenden.