Gefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

Babys und Kleinkinder tun nichts lieber, als Dinge in den Mund zu stecken und darauf herum zu kauen – auf diese Art und Weise entdecken sie die Welt.

So sind bei Säuglingen und Kleinkindern Unfälle durch Verschlucken von Kleinteilen durchaus keine Seltenheit. Neben der Gefahr des Verschluckens kommt auch die Gefahr des Erstickens durch Steckenbleiben im Hals oder Einatmen hinzu.

Gerade beim Essen, besonders von Nahrungsmitteln wie Nüssen, Trauben, usw. sollte man darauf achten, dass das Kind in Ruhe kaut und schluckt (nicht während des Spielens und in Bewegung). Bestimmte Nahrungsmittel, wie z.B. Cocktailtomaten, sollte man vorab zerteilen, sodass sie nicht mehr ganz rund und glatt sind und somit bei möglichem Verschlucken trotzdem noch Luft in die Luftröhre gelangen kann.