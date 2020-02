Gefälschter Führerschein hielt Kontrolle nicht stand

Kriminaltechnisches Untersuchungslabor ist sich sicher: Bulgarische Fahrerlaubnis enthält manipulierte Daten und ausgetauschtes Foto.

Der 36-Jährige wollte seinen bulgarischen Führerschein in Österreich umschreiben lassen. Er lebt seit Jahren hier. Doch da fiel auf, dass sowohl Daten als auch das Foto nachträglich „getauscht“ wurden. Das kriminaltechnische Untersuchungslabor ist sich da seiner Sache sehr sicher. „Ich habe in Bulgarien Kurse besucht, die Prüfung gemacht und den Schein in der Fahrschule abgeholt“, beteuert hingegen der Angeklagte.