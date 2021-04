Gefälschte Rainer-Gemälde in Udine vernichtet

Drei gefälschte Werke, die dem österreichischen Maler Arnulf Rainer zugeschrieben wurden, sind von der Abteilung für den Schutz des kulturellen Erbes in Udine zerstört worden. Die Vernichtung der Gemälde am Ende einer langwierigen Untersuchung erfolgte auf Anordnung des Gerichts von Triest, berichtete die Triester Tageszeitung "Il Piccolo" (Freitagsausgabe).

Die Ermittlungen wurden aufgrund eines Berichts von Interpol Österreich in die Wege geleitet, der auf die mögliche Anwesenheit von drei gefälschten Rainer-Werken in Triest hinwies. Die von der Staatsanwaltschaft Triest angeordnete Hausdurchsuchung bei einem Privatmann in der ehemaligen habsburgischen Hafenstadt führten zur Beschlagnahmung der Werke. Diese befanden sich im Besitz von zwei Personen, von denen eine versucht hatte, sie an die Stiftung des österreichischen Künstlers weiterzuverkaufen.