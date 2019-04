Gefälschte Identitäten und Zeugnisse auch an Hochschulen

Gefälschte Identitäten oder Dokumente über akademische Leistungen sind auch an Hochschulen ein Thema. Vier von fünf Hochschulen haben laut einer bei einer Tagung in Linz präsentierten Umfrage schon Fälschungsfälle zu verzeichnen gehabt. Um ein Massenphänomen handle es sich aber nicht. "Klassische" Fälle betreffen etwa Dokumente aus Drittstaaten, die eine Studienberechtigung bescheinigen sollen.

“Es ist kein Massenphänomen”, meinte Ombudsstellen-Leiter Josef Leidenfrost zur APA. “Aber es kommt nicht nicht vor.” Besonders freche Kandidaten hätten es sogar trotz Auffliegens einer Fälschung an einer Hochschule mit dem gleichen Dokument einfach an einer anderen versuchen. Nur rund die Hälfte der Hochschulen bringt solche Versuche laut Umfrage auch tatsächlich zur Anzeige. Vereinzelt käme es aber durchaus auch zu strafrechtlichen Verurteilungen und sogar Gefängnisstrafen. Es sei auch schon vorgekommen, dass Personen mit gefälschter Identität zu Prüfungen antreten wollten, so Leidenfrost.