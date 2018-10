Gedenkjahr: Straflandesgericht Wien würdigt den Widerstand

Das Straflandesgericht Wien nimmt das derzeit laufende Gedenkjahr zum Anlass, den Widerstand gegen das NS-Regime zu würdigen. Zum Symposium "Generationen im Dialog" (26. und 27. Oktober im Großen Schwurgerichtssaal) wurden auch Angehörige von inhaftierten und hingerichteten Widerstandskämpfern eingeladen. Eine Gedenkveranstaltung findet am 28. Oktober bei der "Gruppe 40" am Zentralfriedhof statt.

Von Kriegsende bis zur letzten Hinrichtung in Österreich am 24. März 1950 wurden noch 43 Todesurteile vollzogen. Der Nationalrat beschloss die Abschaffung der Todesstrafe im allgemeinen Verfahren am 24. Mai 1950, Anfang 1968 wurde ein umfassendes Verbot in der Verfassung verankert. Mittlerweile haben alle europäischen Staaten – außer Weißrussland – die Todesstrafe geächtet.

Laut Forsthuber soll der Gedenkraum neben Diktatur, Unrecht und Willkür auch an den Mut der Widerstandskämpfer erinnern, deren Namen nun an Tafeln an der Wand des ehemaligen Hinrichtungsraum angebracht sind. Der Präsident des Grauen Hauses erinnerte zu diesem Anlass auch daran, dass Rechtsstaat und Medienfreiheit auch in einigen “gefestigten Demokratien” unterwandert würden, derzeit etwa in der Türkei.