Gedenken an tschechisch-österreichische Grenzöffnung 1989

Außenminister Alexander Schallenberg hat am Freitag gemeinsam mit seinem tschechischen Amtskollegen Tomas Petricek sowie der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sowie dem südmährischen Kreishauptmann Bohumil Simek der Grenzöffnung vor 30 Jahren gedacht. Sie trafen einander auf der Thayabrücke zwischen Hardegg und Cizov und besichtigten Reste des Eisernen Vorhangs.

In einer Ansprache nannte Schallenberg die Ereignisse des Jahres 1989 "Ausdruck eines Wendepunkts in der europäischen Geschichte": Trennendes sei wieder zusammengeführt worden. Bis dahin sei die eiserne Grenze an Thaya und March "eine Grenze des Schmerzes und der Tragödien" gewesen. Offiziell verloren 129 Menschen an der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze ihr Leben, "die Dunkelziffern liegen weit höher". Man könne sich heute kaum vorstellen, dass vor 30 Jahren an dieser Stelle noch Stacheldraht und Wachposten mit Schießgewehren standen.