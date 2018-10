Gedenken an provisorische Nationalversammlung 1918

Nationalrat und Bundesrat gedenken morgen, Sonntag, in einer Festsitzung des Zusammentretens der "Provisorischen Nationalversammlung" vor genau 100 Jahren im Landtagssaal im Palais Niederösterreich. Die Gründung der Republik sei von Parlamentariern getragen, betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) aus diesem Anlass.

Mit der Sitzung, aber auch mit einer Ausstellung am Heldenplatz erinnert das Parlament an jene Schicksalstage, die schließlich zur Gründung der Republik am 12. November 1918 führten. “Es waren 208 Abgeordnete, die am 21. Oktober um exakt 17 Uhr den Vorläufer des Nationalrates konstituiert haben und damit den Grundstein für Demokratie und Wohlstand in Österreich legen konnten”, unterstrich Sobotka: “Jede politische Errungenschaft unserer Republik geht auf diese Stunde zurück.”