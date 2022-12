Gedanken zum 2. Advent: "Zeit zum innehalten"

Simon Ludescher ist Religionslehrer an der HLW Feldkirch. In der Kapelle der Schule teilt er mit uns seine Gedanken zum zweiten Adventsonntag.

Keine ruhige Zeit

"In den Gängen unserer Schule ist einiges los. Für viele Schüler ist momentan keine ruhige Zeit. Schularbeiten haben Hochsaison, in den Klassen wird geschwätzt und gelacht, diskutiert und manchmal auch gestritten. Wie eben überall", beschreibt der Religionslehrer die derzeitige Stimmung in der Schule.