Gedanken eines Holocaust-Opfers als Musical in Gmunden

Beim Lesen der Schriften der im KZ ermordeten "norwegischen Anne Frank" Ruth Maier ist bisher wohl kaum jemandem der Gedanke gekommen: "Das müsste endlich als Musical auf die Bühne." Die Uraufführung der "Briefe von Ruth" Freitagabend im Stadttheater Gmunden zeigt: doch, es musste. Komponist Gisle Kverndokk und Librettist Aksel-Otto Bull haben ein melancholisches Musiktheater geschaffen, sensibel umgesetzt vom Musical Frühling Gmunden mit exzellenten sängerischen Leistungen.

Ruths Briefe zeigen bei allem Leid, das sie erfährt und auch schildert, dennoch eher eine Coming-of-Age-Geschichte - der Tod des Vaters und die neue Liebe der Mutter, Hänseleien in der Schule, erste Flirts, die Schwärmerei für einen Schauspieler, ihre lesbische Liebe in Norwegen, Liebeskummer und Lebenshunger, Glück und Depressionen, Überlegungen zu Literatur und Politik, die Sehnsucht nach der in Europa zerstreuten Familie und zuletzt im Angesicht der drohenden Deportation die Hinwendung der bisher Ungläubigen zum Judentum. All das verpackt Kverndokk in melancholische Musik, teils aufgelockert mit Swing-Elementen, zum Schluss werden auch herzzerreißend schöne jüdische Klänge eingestreut.