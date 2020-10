Geburtstagskarten für Spendensammler Moore kamen ins Museum

Zu seinem 100. Geburtstag hat der britische Rekordspendensammler Tom Moore Hunderttausende Geburtstagskarten erhalten - 100 davon sind nun im einem Museum in der Nähe von Cambridge zu sehen. "Meine Familie dankt allen, die sich die Zeit genommen haben, diese wunderbaren Nachrichten und Karten zu schreiben", sagte Moores Tochter, Hannah Ingram-Moore, zur Eröffnung der Ausstellung im Imperial War Museum (IWM) Duxford am Samstag.

Im IWM Duxford hängen nun 100 besondere Karten an der Wand - viele davon selbst gebastelt oder gemalt. Insgesamt hatte Moore zu seinem 100. Geburtstag am 30. April mehr als 150.000 Geburtstagskarten erhalten. Freiwillige mussten beim Öffnen helfen. In der Schule seines Enkels waren die Karten zeitweise alle auf dem Boden aufgestellt worden - sie füllten einen großen Saal.