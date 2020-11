Gebühren-Entlastungspaket für Hohenemser Haushalte

Mit großer Mehrheit von 25:11 Stimmen schnürte die Hohenemser Stadtvertretung auf Antrag der Liste Dieter Egger – Freiheitliche und Parteifreie am Dienstag, dem 3. November 2020, ein Gebühren-Entlastungspaket für alle Hohenemser Haushalte.

„Die Stadt möchte hier ein klares Zeichen setzen und wird für alle Hohenemserinnen und Hohenemser ein Entlastungspaket im Gesamtausmaß von rund 85.000 Euro schnüren. Alle Bürger haben in einem gewissen Ausmaß Gebühren zu entrichten, egal ob es sich um Ein-, Zwei-Personen-Haushalte oder aber insbesondere auch um Familien handelt. Hier wollten wir ansetzen, um gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie ein sichtbares Zeichen zu setzen und damit allen Bürgern eine kleine Hilfestellung bei ihren Ausgaben zu geben. Denn jeder von uns hat im kleineren oder größeren Ausmaß an dieser Situation zu knabbern“, so Bürgermeister Dieter Egger.