Gebrüder Weiss weiterhin Partner der Bregenzer Festspiele

Logistiker fördert für weitere zwei Jahre das berühmte „Spiel auf dem See“.

Das Transport- und Logistikunternehmen verlängert seine erfolgreiche Logistikpartnerschaft mit den Bregenzer Festspielen. Diese ist auf zwei Jahre ausgelegt und umfasst vorrangig den Transport und die Lagerung von aufwendig gestalteten Bühnenbildern. Aktuell übernimmt das Unternehmen beispielsweise die Logistik des Bühnenbildes zur Oper „Die Passagierin“, die in Bregenz ihre Uraufführung feierte und mittlerweile auf zahlreichen Bühnen dieser Welt gastiert. Auch in der Vergangenheit verantwortete Gebrüder Weiss bereits erfolgreich Transporte für das Kulturfestival.

Gemeinsame Workshops für Lehrlinge

Die Partnerschaft ermöglicht zudem auch eine Zusammenarbeit im Bereich der Personalentwicklung. So werden in diesem Jahr erstmals Lehrlinge von Gebrüder Weiss an den crossculture-Workshops der Festspiele teilnehmen. „Wir freuen uns sehr über die Verlängerung der Partnerschaft und intensivieren diese im Bereich der Personalentwicklung. Dabei steht gegenseitiges Lernen im Mittelpunkt. So absolvieren beispielsweise die Lehrlinge unseres Partners Gebrüder Weiss verschiedene Theaterworkshops bei den Bregenzer Festspielen. Dadurch soll perfektes logistisches Know-How und Kreativität im beruflichen Alltag gefördert werden“, sagt Michael Diem, kaufmännischer Direktor des Festivals. In den Workshops können die Lehrlinge Szenen aus der Oper Carmen selber nachspielen und in verschiedene Rollenbilder schlüpfen.