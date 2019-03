Gebrauchte Drahtesel für Afrika

Vergangenen Samstag drehte sich in Dornbirn alles ums Rad.

DORNBIRN Bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen fand in Dornbirn der alljährliche Fahrradmarkt statt. Zahlreiche Marktbesucher, Fahrradfans und Sonnenanbeter genossen das Wetter und informierten sich über die neuesten Fahrradtrends. Am Kulturhausplatz konnten im Rahmen der Fahrradbörse alte Räder verkauft und gebrauchte Räder gekauft werden. Egal ob ein faltbares Fahrrad oder ein E-Bike. Die neuesten Radtrends wurden von Dornbirns Fachhändler bei der Bushaltestelle Marktplatz präsentiert.

Die aus Kennelbach stammende Hilfsaktion „DAZUD“ war ebenfalls auf dem Fahrradmarkt anzutreffen. Ziel der Organisation ist es, gebrauchte Fahrräder in Vorarlberg zu sammeln und nach Afrika zu senden. Die Räder werden in Werkstätten vor Ort repariert und neu lackiert und dann verkauft. Die Mechaniker in Afrika erhalten damit einen Job, die meist mittellosen Menschen ein günstiges und faires Pendler- oder Lastenfahrrad und die Materialien werden wiederverwertet statt weggeworfen. „Wir wollen die Mobilität mittelloser Menschen in Entwicklungsländern mit nachhaltigen und fairen Produkten verbessern“, erklärt Johan Kotze, Gründer von DAZUD. „Aber genauso wichtig für uns ist, Fahrräder nicht einfach an Menschen zu verschenken die eine Transportmöglichkeit benötigen, sondern auch Jobs zu schaffen“, führt er weiter aus.