Geborgenheit in Ems – Wege aus der Einsamkeit

Am 26. September 2022 fand im Löwensaal die Auftaktveranstaltung „Geborgenheit in Ems“ statt.

Nach den Begrüßungsworten durch Bürgermeister Dieter Egger und einem Eröffnungslied durch die Singgruppe des Kneippvereins startete der Nachmittag mit drei Impulsvorträgen zum Thema Einsamkeit. Die Referentinnen Ramona Sieberer und Kriemhild Büchel-Kapeller lieferten in ihren Präsentationen Informationen zu Risikofaktoren sowie gesundheitliche und soziale Folgen von Einsamkeit, aber auch Empfehlungen für Wege heraus wie etwa freiwilliges Engagement. Daniela Martos erzählte von zahlreichen Praxisbeispielen aus dem „Achtsamen Achter“ in Wien.

Im Anschluss fand das Weltcafé statt. Hier wurden in Kleingruppen Ideen zu verschiedenen Themen wie die Planung eines Nachbarschaftstages, Einsamkeit an Weihnachten oder Förderung von Ehrenamt gesammelt und anschließend präsentiert. Die Fülle an kreativen Ideen und Anregungen waren überwältigend.