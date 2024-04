Geborgenheit in Ems: „Brücken zu Menschen bauen“

Am rechten Ort das Gespräch suchen und offen über Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche reden bringt uns weiter.

Aktives Mitreden, Mitdenken, Mitwirken und Zuhören sind beim monatlichen Treffen von „Geborgenheit in Ems“ angesagt – das nächste Mal am Montag, dem 8. April 2024, von 15 bis 17 Uhr im Café-Hotel Schatz.

Geborgenheit schafft Zusammenhalt und ist ein Fundament in unserem Leben. Dieses Angebot richtet sich an alle Menschen, die gerne Kontakt zu anderen Menschen haben möchten, um mit uns gemeinsam neue „Brücken“ in Hohenems zu bauen.