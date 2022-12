Gebirgsforscher mahnt Tiroler Politik zu "mehr Fakten"

Der Koordinator des Forschungsschwerpunktes Alpiner Raum der Universität Innsbruck, Wolfgang Gurgiser, hat von der Tiroler Politik mehr faktenbasierte Entscheidungen eingefordert. Einen wesentlichen Beitrag dazu, etwa wenn es um gesellschaftlich relevanten Themen wie Wasserkraft oder die Besiedelung des alpinen Raums gehe, könne etwa die Wissenschaft im Allgemeinen und die Gebirgsforschung im Besonderen liefern, sagte Gurgiser im APA-Gespräch.

Die Forschung habe dabei den Vorteil, dass sie "persönliche Befindlichkeiten hintanstellen" und pragmatisch und objektiv fragen könne, was "diese oder jene Lösung bringe", so Gurgiser. "Vor allem in Sachen Wasserkraft täte man gut daran, den Polarisierungsgrad runterzufahren", meinte er. Angesichts der Herausforderungen im alpinen Raum gebe es nämlich nur sinnvolle Lösungen, die von "Politik, Gesellschaft und Forschung" gemeinsam gefunden werden müssten.

Auch die Freizeitwirtschaft gelte es mit in den Diskurs hereinzuholen. "Es ist unter anderem deutlich, dass der Naturraum in der Freizeit immer intensiver genutzt wird", so der Gebirgsforscher. In dieser Sache gelte es eine gesunde Balance zwischen "wirtschaftlichen Überlegungen und Schutz des Naturraumes" zu finden, konstatierte Gurgiser.