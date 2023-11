Geballte Power beim Körbewerfen

Am Freitag fanden die Basketball Schul-Olympics in Dornbirn statt.

Am Freitag traten Schulen aus ganz Vorarlberg bei den Basketball-Schul-Olympics der Oberstufen Jungen in Dornbirn an.

Dornbirn „Heute sind starke Mannschaften am Start“, erklärte Basketball-Landesreferent Andreas Khüny. 13 Schulen mit ihren Teams traten am Freitag gegeneinander im Basketball an. So viele wie noch nie. Dieses Jahr waren Schulen dabei, die bis jetzt noch nie bei den Basketball-Schul-Olympics teilgenommen haben. Das freute auch den Schulsportreferenten Christoph Neyer, der die schnellen Spiele gespannt verfolgte. „Heute sind die Jungs dran. Sie sind alle zwischen 14 und 19 Jahre alt“, sagte Christoph Neyer. Einen Tag zuvor traten die Mädchen gegeneinander im Basketball an.

Lifestyle und Vorbilder

Basketball erfreut sich besonders bei den Jugendlichen großer Beliebtheit. „Wir erkennen einen regelrechten Boom. Basketball als unverbindliche Übung in der Schule ist so gut wie immer belegt“, erzählte Andreas Khüny. Die Gründe für den Zuwachs für diese Sportart sind für den Landesreferenten vielfältig. „Die NBA ist bei den Jugendlichen noch immer populär. Sie können über Social Media Videos ihrer Stars anschauen. Es schwingt auch sicher ein gewisser Lifestyle bei dem Hype mit“, so Khüny über den aufstrebenden Schulsport. Engagierte Lehrer und Trainer vermitteln den sportbegeisterten Jugendlichen alles Wichtige über das Basketballspielen.

Starke Mannschaften