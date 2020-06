Geballte Champions League? - Wien angeblich Frauen-Kandidat

Die Entscheidung in der Fußball-Champions-League der Frauen könnte im August analog zur Ausgabe der Männer an einem Standort stattfinden. Lissabon und Frankfurt gelten laut nationalen Medienberichten bei den Männern als Kandidaten für die Gastgeber-Rolle der letzten K.o.-Runden ab dem Viertelfinale und das Finale. Für die Frauen ist offenbar Wien im Gespräch.

So schrieb der englische "Daily Express", dass die Spiele in Österreichs Bundesligahauptstadt steigen könnten. Das Finale könnte in der letzten August-Woche oder Anfang September stattfinden, hieß es. In der Generali Arena der Wiener Austria wäre ursprünglich das Endspiel angesetzt gewesen, das am 24. Mai über die Bühne hätte gehen sollen. Die Corona-Pandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung.