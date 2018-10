Gebäudezustand erheben

Die Gründe für eine Sanierung sind vielfältig. Meist geht es um weit mehr als nur marode Bausubstanz instand zu setzen. Neuer Wohnkomfort, gut eingeteilte Räume und mehr Helligkeit sind gewünschte Begleiterscheinungen.

Sanieren sorgt für Mehrwert, das ist insbesondere in Vorarlberg aktueller denn je. Baugrund ist teuer und schwer erhältlich, vorhandene Immobilien lassen sich mit guter Planung top sanieren. Wer eine Energie- und Sanierungsberatung in Anspruch nimmt, hat bereits die ersten guten Schritte gesetzt. Auch wer eine Gebrauchtimmobilie erwirbt und einen Umbau plant, kommt um eine Erhebung des Gebäudezustandes nicht herum. Beim Sanieren gibt es viele Überraschungen, doch nichts, was Profis aus der Bahn werfen könnte.