Gebäudesanierung sollte für Klimaschutz Fahrt aufnehmen

Damit die Klimaschutzziele erreicht werden können, sollte die im abgelaufenen Jahrzehnt in Österreich spürbar gesunkene Gebäudesanierungsrate bis 2025 von derzeit rund 1,5 auf 2,5 Prozent im Jahr deutlich erhöht werden. Das forderte Wohnbauexperte Wolfgang Amann am Montag. Sektionschef Jürgen Schneider vom Umweltministerium verwies auf insgesamt 1,64 Mrd. Euro, die der Bund für 2022 bis 2024 hier vorsieht. Der Bausektor benötigt dafür Zehntausende Beschäftigte mehr.

Der bisherige Dekarbonisierungspfad Österreichs reiche nicht aus, gegenüber 1990 seien die CO2-Emissionen nicht gesunken. Bei den Gebäuden sei zwar im Zeitraum 2005 bis 2012 eine Treibhausgas-Reduktion um ein Drittel erreicht worden - nämlich um 4 Millionen Tonnen jährlich -, danach bis heute aber nur weitere minus 6 Prozent, sagte Amann, Geschäftsführer am Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen (IIBW), zu einer gemeinsam mit dem Umweltbundesamt erstellten Studie. Der Spitzenwert von 40.000 umfassenden Sanierungen im Gebäudebereich sei vor elf Jahren erreicht worden - als damals für die Konjunkturbelebung nach der Finanzkrise der Sanierungs-Scheck "erfunden" wurde, so Robert Schmid, Fachverbandsobmann der Stein- und keramischen Industrie der WKÖ.

Allein in der Hochbausanierung würde eine 60-prozentige Anhebung der Sanierungsquote eine Steigerung des Produktionsvolumens von derzeit 10 Mrd. auf rund 16 Mrd. Euro bis 2025 bedeuten, rechnete Schmid in einem Online-Pressegespräch vor. Laut Amann wird der Bausektor dafür mehrere 10.000 Beschäftigte benötigen, die nur zum Teil aus anderen Bereichen der Branche kommen würden, also vielfach auch neu rekrutiert werden müssten.