Gebäudesanierung: Die Top-Chance zum Energiesparen

Es ist die größte Einzelmaßnahme zum Energiesparen, die man als Privatperson gemeinhin umsetzen kann: eine Gebäudesanierung. Ein paar Tipps für alle, die gerade in der Planung einer Sanierung stecken – oder über eine solche nachdenken.

Spart Mehrkosten wieder ein. Wie gut ein Gebäude gedämmt ist, wirkt sich positiv auf den Wohnkomfort aus, reduziert logischerweise den Energiebedarf und damit künftige Heizkosten (und zwar über Jahrzehnte) und eröffnet zudem mehr Möglichkeiten in der Heizungswahl. Je nach Heizsystem hängen die Kosten mehr oder weniger direkt vom Energiebedarf des Gebäudes ab. Bei einer Erdwärmepumpe beispielsweise wird die Bohrtiefe anhand der Leistung der Wärmepumpe dimensioniert – hier liegen schnell einige tausend Euro Unterschied in den Investitionskosten. Zudem amortisieren sich die Mehrkosten für eine gute Dämmung in so gut wie allen ­Fällen über die reduzierten Betriebskosten.