GBH: Bauhackler sollen ab 30 Grad fix hitzefrei bekommen

Die neue Hitzewelle belastet vor allem im Job wieder viele Menschen. Am Bau, wo die Hackler dem Wetter oft direkt ausgesetzt sind, ist die Arbeit extra-strapaziös. Ab 32,5 Grad im Schatten kann eine freiwillige Hitzefrei-Regelung greifen. In den Genuss dieser kam laut Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) zuletzt aber nur jeder vierte Bauarbeiter. Die GBH fordert nun eine gesetzliche Hitzefrei-Regelung ab 30 Grad - gleich für alle Arbeiten mit hoher Hitzebelastung, heißt es zur APA.

"Um die Gesundheit aller Beschäftigten in Österreich zu schützen, ist eine gesetzliche Regelung für alle Arbeiten unter enormen Hitzebelastungen aufgrund der Klimakrise ab 30 Grad Celsius dringend notwendig", so GBH-Chef Josef Muchitsch. Er ist auch FSG-Chef und SPÖ-Parlamentarier.

Seit 2013 gibt es die Hitzeregelung der Bausozialpartner. Im Hitze-Rekordjahr 2019 wurden die Grenzwerte von 35 auf 32,5 Grad Celsius reduziert. Es wurde an 25 Tagen für 39.122 Beschäftigte aus 1.508 Betrieben Hitzefrei gewährt. 2020 bekamen an 13 Tagen 3.232 Beschäftigte aus 447 Betrieben Hitzefrei. 2021 war an 17 Tagen für 13.962 Beschäftigte auf 646 Baustellen Hitzefrei.