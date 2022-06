Gazprom vor Verlust des Gasspeichers in Haidach

Russlands Staatskonzern Gazprom steht kurz davor, seine Nutzungsrechte für den Gasspeicher in Haidach (Salzburg) zu verlieren. Es wird erwartet, dass morgen, Freitag, die Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes kundgemacht wird, die es der heimischen Energie-Regulierungsbehörde E-Control in letzter Konsequenz ermöglicht, die von Gazprom ungenützten Speicherkapazitäten an ein anderes Unternehmen zu vergeben.

Der Grund, warum ein Entzug des Speichers im Raum steht, ist, dass Gazprom seinen Speicher in Haidach seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine nicht mehr nützt. Die österreichische Regierung reagierte darauf mit der Verankerung des "Use it or lose it"-Prinzips im Gaswirtschaftsgesetz. Ebenfalls gesetzlich fixiert wurde, dass der Gasspeicher in Haidach an das österreichische Gasnetz angeschlossen werden muss. Derzeit ist Haidach nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen.