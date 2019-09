Gatterer-Preis: Preisträger fordern Rückzug des ÖJC

Die bisherigen Preisträger des Prof. Claus Gatterer-Preises fordern den Rückzug des Österreichischen Journalisten Clubs (ÖJC) als Organisator der Auszeichnung. Grund dafür sind öffentlich gewordene Vorwürfe, wonach bisherigen Sponsoren des Gatterer-Preises ein Vielfaches des Preisgeldes in Rechnung gestellt worden sein soll.

"Wir halten im Licht dieser Informationen den ÖJC nicht mehr für geeignet, den Claus Gatterer-Preis auszurichten", heißt es in einem der APA vorliegenden Brief an den ÖJC-Vorstand und an die Jury. Die Preisträger fordern die Verantwortlichen der Organisation deshalb auf, "den völlig illegitimen 'markenrechtlichen Schutz' dieses Preises aufzuheben".