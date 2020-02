Gasverbrauch 2019 in Österreich gestiegen, Strom stabil

Der Gasverbrauch ist in Österreich im Vorjahr gestiegen. Der Stromverbrauch war laut E-Control stabil. Die Erdgasabgabe wurde im relativ warmen Jahr 2019 durch den Einsatz von Gaskraftwerken zur Stabilisierung der Stromnetze getrieben. Die Stromerzeugung war höher. Die Nettoimporte sind gesunken. Die Wasserkrafterzeugung lag über dem Durchschnitt, auch wegen der hohen Schneemengen zu Jahresanfang.

Die Gasabgabe an Endverbraucher stieg um 3,9 Prozent auf 94,21 Terawattstunden (TWh). Die Gasspeicher waren ab August voll befüllt. Das sei eine Vorbereitung gewesen, um für eine mögliche Liefereinschränkung aus Russland gerüstet zu sein, so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch zur APA. Liefereinschränkungen gab es dann nicht, zudem blieben die Gasspeicher im Winter ziemlich voll. Zu Jahresende waren um 32,6 TWh (von 93,4 TWh Speichervolumen) oder etwa ein Drittel mehr eingelagert als im Jahr davor. In den Sommermonaten sei viel Gas abgegeben worden, zu einem beträchtlichen Teil an Gaskraftwerke, die zur Stromnetzstabilisierung eingesetzt wurden. In den Monaten Jänner bis März sei der Verbrauch geringer gewesen als im Jahr davor. Die Gasimporte stiegen um 4,5 Prozent auf 551,5 TWh. Der größte Teil davon kam mit 86 Prozent über die Slowakei aus Russland. Gleichzeitig wurden mit rund 430 TWh um 2,9 Prozent weniger exportiert. Die österreichische Gasproduktion ging um 9 Prozent auf 10,3 TWh zurück.