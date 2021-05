Gastronomie zufrieden mit erstem Öffnungstag

Die Gastronomie hat seit Mittwoch österreichweit wieder offen. "Das war gestern ein großer Tag der Freude für unsere Mitgliedsbetriebe aber auch natürlich für unsere Gäste und der Tag ist sehr gut gelaufen", zog Branchensprecher Mario Pulker am Donnerstag im ORF-Radio Bilanz. Die Gasthäuser und Restaurants hatten wegen der Coronavirus-Pandemie - mit Ausnahme Vorarlbergs - über sechs Monate geschlossen.

"Wichtig ist jetzt, alle Regeln einzuhalten, damit die Infektionszahlen nicht mehr steigen", sagte Peter Dobcak von der Wiener Wirtschaftskammer am Donnerstag zur APA. Mit den Tests habe an Tag eins alles reibungslos geklappt. Die Stimmung ist sehr positiv und wurde bisher nur vom Wetter getrübt, schilderte der Branchenvertreter. Angesichts des derzeit unbeständigen Wetters sind die Lokalbetreiber froh, dass Wien doch nicht nur die Schanigärten öffnete.

In Wien wurde am ersten Tag die Einhaltung der Maßnahmen stichprobenartig kontrolliert. Die Stadt war mit Polizei und Marktamt mit drei Teams unterwegs und hat 120 Lokale überprüft. Wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht wurden insgesamt 10 Organmandate eingehoben und 5 Anzeigen nach der COVID-19-Öffnungsverordnung gelegt. "Zu späterer Stunde wurden die Maßnahmen in manchen Betrieben nicht mehr so ernst genommen", resümiert Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. In Favoriten verfügten zwei Lokale über keine Schutzmaßnahmen und Präventionskonzepte. Die Lokale wurden in Einvernehmen mit den Betreibern unverzüglich geschlossen. Die Sperrstunde von 22 Uhr wurde von zwei Betrieben nicht eingehalten.