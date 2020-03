Gastronomie mit heftigen Rückgängen wegen Corona

Die Gastronomie ist von den Einschnitten der Bundesregierung im Zuge des Kampfes gegen den Virus Covid-19 heftig betroffen, sagte der Obmann des WKÖ-Fachverbands Gastronomie, Mario Pulker. Landgasthäuser meldeten zwar teilweise noch ein unverändertes Geschäft, andere Betriebe hätten aber bereits Rückgänge um bis zu 65 Prozent und viele Stornierungen trudeln erst ein.

Große Diskotheken müssten wohl schließen. "Spurlos vorübergehen wird es an niemandem", so Pulker. Für die Wirtschaftskammer sei die Lage noch schwierig, weil die Erlässe der Regierung nun mit drei Ministerien interpretiert werden müssen, so Pulker. So sei nicht geklärt, ob ein Lokal mit drei Räumen pro Raum oder in Summe 100 Gäste begrüßen dürfe. Auch ob eine Hochzeit mit 120 Personen nun zulässig ist oder nicht, sei noch zu bestimmen. Vorerst gelte es, Ruhe zu bewahren.