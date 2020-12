Gastro und Hotels bleiben bis 6. Jänner geschlossen

Gastronomiebetriebe und Hotels bleiben weiter geschlossen. Die Ausweitung der Schließungen bis 6. Jänner wird aber von einer Verlängerung des Umsatzersatzes seitens des Staates begleitet, kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch an. Näheres dazu und zu den Kosten für das Finanzministerium soll im Lauf des Tages bekannt gegeben werden. Nach über zwei Wochen Lockdown darf der Handel am Montag wieder aufsperren - unter strengen Auflagen.

Für Kundenbereiche gilt im Handel eine Beschränkung von 10 Quadratmeter pro Kunde, hieß es weiter. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) appellierte an die Menschen, nicht gleich am ersten Tag shoppen zu gehen. "Es wird genug Tage Möglichkeiten geben, einkaufen zu gehen. Wir wollen die Bilder vermeiden, die wir alle kennen", so der Minister. Die Polizei werde vor Ort sein und auch eingreifen, wenn es notwendig ist. Insbesondere am 7. und 8. Dezember werde es eine starke Polizeipräsenz in den Einkaufsstraßen und Einkaufszentren geben, um ein Chaos zu vermeiden, kündigte Nehammer an.

Am letzten Einkaufstag vor dem zweiten Lockdown lockten etliche Händler mit Megarabatten und sorgten so für dichtes Gedränge und lange Schlangen. Der harte Lockdown habe Wirkung gezeigt, aber die Infektionszahlen seien noch immer hoch, so dass man nur "sehr behutsam Öffnungsschritte setzen können", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Er appellierte eindringlich an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten und soziale Kontakte auf das notwendigste Minimum zu beschränken. "Die Pandemie ist nicht vorbei, das Virus ist bei uns. Die Ansteckungszahlen sind auf extrem hohen Niveau."