Gastro-Stillstand lässt Weinabsatz einbrechen

Heruntergebrochen auf den Zeitraum der coronabedingten Gastro-Schließung von Mitte März bis Mitte Mai sind in Österreich mehr als 23 Mio. Liter Wein nicht abgesetzt worden. Diese Menge schätzt das Österreichische Weinmarketing (ÖWM). Es handle sich um eine gewaltige Summe, "deren Verlust auch nicht mehr wettzumachen sein wird", hieß es am Mittwoch. Privat wurde hingegen etwas mehr Wein eingekauft.

Für eine Einschätzung des Weinkonsums in der Gastro seit 15. Mai sei es noch zu früh. "Mit Sehnsucht erwartet wird jedenfalls die Ausweitung der Sperrstunden-Regelung ab 15. Juni auf 1 Uhr", so das Weinmarketing. 2019 wurden rund drei Viertel der inländischen Weinproduktion in Österreich selbst abgesetzt. Dabei lassen sich 58 Prozent des heimischen Wein-Gesamtkonsums, also 137 Mio. Liter, der Gastronomie und Events zuordnen.